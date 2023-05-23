Жанибек Алимханулы: «Уже скучаю по тренировкам и спаррингам»

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы после победы над Стивеном Батлером рассказал о желании вернуться на ринг.

«Уже скучаю по тренировкам и спаррингам», – написал Алимханулы в Твиттер.

Напомним, что поединок между Жанибеком и Стивеном Батлером состоялся 13-го мая на Stockton Arena в Стоктоне, штат Калифорния, США. Алимханулы нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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