Сагиндык Мекеев про Агапову: «Ей нужно добавлять еще борьбу»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Мария Агапова Спорт Казахстана

Заслуженный тренер РК, президент Федерации панкратиона Сагиндык Мекеев про выступающую в UFC Марию Агапову:

«Я с ней разговаривал после поражения, говорил, что ей нужно добавлять еще борьбу, она почти не прибавила в этом аспекте. Ей было тяжело, она росла с мамой, отца не было, поэтому надеюсь, что она добавит. Постараемся ее поддержать»

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий