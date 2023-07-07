Сагиндык Мекеев про Агапову: «Ей нужно добавлять еще борьбу»

Заслуженный тренер РК, президент Федерации панкратиона Сагиндык Мекеев про выступающую в UFC Марию Агапову:

«Я с ней разговаривал после поражения, говорил, что ей нужно добавлять еще борьбу, она почти не прибавила в этом аспекте. Ей было тяжело, она росла с мамой, отца не было, поэтому надеюсь, что она добавит. Постараемся ее поддержать»

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