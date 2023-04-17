Мария Агапова обратилась к подписчикам: «Нужны деньги на ремонт машины. Обещаю вернуть после своего боя»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова рассказала о поломке машины и обратилась к подписчикам за помощью.

«Во время потопа у меня сломалась машина. Я уже несколько дней не могу вернуться к работе и тренировкам. Нужны деньги на ремонт или новую машину. Кто может занять денег, отзовитесь пожалуйста. Обещаю вернуть деньги после своего боя. Сейчас для меня главное вернуться к работе и тренировкам. И дожить 2-3 месяца до своего боя», – написала Агапова.

В данный момент Агапова проживает в США. Казахстанка провела в UFC 5 боев, одержав 2 победы и трижды потерпев поражение.

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