Агапова назвала дату следующего боя в UFC

Казахстанка Мария Агапова поделилась планами на следующий бой в UFC:

«Собираюсь провести следующий бой в этом году. Летом. Планы на дальнейшую карьеру — драться»

26-летняя Мария Агапова из Казахстана выступает в UFC c 2020 года. За это время провела в промоушне 5 боев — 2 выиграла (оба сабмишном), в 3-х уступила (во всех также досрочно).

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