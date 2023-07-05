Рахмонов: «MMA – близкий для казахов вид спорта»

Средневес UFC Шавкат Рахмонов рассказал, почему в Казахстане так популярен MMA.

«В Казахстане всегда любили единоборства, уважали своих батыров. Для казахов это близкий вид спорта. У нас очень сильно любят UFC, а такие организации, как Naiza, открывают молодым бойцам путь в UFC», – отметил Рахмонов.

Отметим, что в последнем бою Шавкат досрочно победил Джеффа Нила удушающим приемом. 16 сентября непобежденный казахстанский боец проведет бой с американцем Келвином Гастелумом.

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