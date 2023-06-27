Головкин может заработать за бой с Эдгаром Берлангой 15 млн. долларов

Стал известен гонорар Геннадия Головкина за возможный бой с непобежденным американцем Эдгаром Берлангой.

— За бой с Берлангой Головкин может заработать 15 миллионов долларов. Можете себе представить? 15 миллионов долларов! — сообщает журналист из США Аурелио Морено.

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн заявил предложил устроить бой казахстанского ветерана против Берланги.

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