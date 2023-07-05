Толенов может провести бой с Чурчаевым
Казахстанский боец Дамир Толенов опубликовал видео с участием Шавкала Чурчаева в инстаграм.
Чурчаев не оставил это без внимания и написал «Казахскому Сехудо» в личку:»Запомни мои слова. Ты выступаешь и мы посмотрим, что я с тобой сделаю. Я никому не писал и ничего не говорил. Мы увидимся, и посмотрим что будет с тобой!»
Дамир Толенов задался вопросом: «Лига OCTAGON готовы организовать бой в промежуточном весе?».
Напомним, что недавно Чурчаев оказался в центре большого скандала в лиге Hardcore FC, где должен был драться в главном событии турнира с другим скандальным бойцом поп-ММА Мохаммедом Хейбати по прозвищу «Персидский дагетсанец», но с треском провалил взвешивание и поединок был отменен. После случившегося Чурчаев сорвался на главу Hardcore FC Анатолия Сульянова.
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