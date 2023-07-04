Айбек Шокпутов о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат будет держать его на дистанции»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Айбек Шокпутов, вырастивший немало чемпионов в профессиональном бойцовском клубе «Еркин куш», поделился мнением о поединке Шавката Рахмонова (17-0) против Келвина Гастелума (21-8):

«Сделает ли вес Гастелум, это большой вопрос. Как боец он среднего уровня, если допускать его к близкой дистанции, то он может сильно бить и опасен. Думаю, Рахмонов будет его удерживать на дистанции. Гастелум станет бояться, что Шавкат может его задушить. Рахмонов уже показал, что может проводить удушение в стойке. Шанс Келвина — только в ближнем бою. Но если такой бой состоится, думаю, Шавкат к нему хорошо подготовится»

Напомним, поединок Рахмонов — Гастелум должен пройти 16 сентября в соглавном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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