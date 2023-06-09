Шавкат Рахмонов: «Дана Уайт ждал моего выхода с октагона, чтобы сказать, что бой был мощный»

Теги UFC Дана Уайт MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с Даной Уайтом после боя с Джеффом Нилом.

– Ты встречался после боя с Даной Уайтом...

– Он ждал моего выхода с октагона, чтобы сказать, что бой был мощный. Ему понравилось. На следующий день после турнира мы планировали улететь домой, Дана сказал: «Оставайтесь, пообщаемся на счет нового контракта». И в целом он сказал: «Давайте переговорим». 

– Вы пришли к какой-то конкретике?

– Он хотел познакомится поближе. Конечно, его просьба означала, что обсудим новый контракт. Он сказал, что бой понравился, спросил: «Когда подерешься, когда будешь готов?» – рассказал Рахмонов.

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде на UFC 285. Эта победа стала 17-й в карьере бойца (все – досрочно). 

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