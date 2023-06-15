Жалгас Жумагулов о Рахмонове: «Шавкат много пропускал в бою с Нилом»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов рассказал об ошибках Шавката Рахмонова в бою с Джеффом Нилом. 

– Насколько он близок к чемпионству?

– Очень близок. Один-два боя. Если он быстро закончит следующий поединок, то это сделает его претендентом номер один. Но как-то непонятно с этим. Белал Мухаммад и Камару Усман в очереди стоят. Не ясно, в каком весе будет выступать Хамзат Чимаев. Настоящая каша. И не понятно, с кем драться Шавкату.

– Поединок Рахмонова с Джеффом Нилом получился сложным. Выявил ли он какие-то проблемы Шавката в технике, физике, в чем-то еще?

– Да, тяжелый поединок, хотя Шавкат все раунды выигрывал. Соперник был хорошим, не проходной. В любом случае, он будет исправлять свои ошибки. Рахмонов из умных бойцов и тренеры у него хорошие, подскажут. Так-то ошибок он много допустил.

– Укажите хотя бы на пару нюансов.

– Много пропускал в размене, руки опускал, где не надо. Этим он хотел показать свой характер. И Шавкат это сделал. У него получилось.

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