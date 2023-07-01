Белал Мухаммад сделал прогноз на бой Исмагулов – Доусон
Американский боец Белал Мухаммад в своем инстаграме сделал прогноз на поединок Дамир Исмагулова против Гранта Доусона.
В публикации на своей странице в социальной сети Мухаммад Белал опубликовал постер турнира, обведя своих фаворитов, в числе которых оказался и Исмагулов
Бой Исмагулова состоится утром второго июля по времени Астаны.
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