Белал Мухаммад сделал прогноз на бой Исмагулов – Доусон

Американский боец Белал Мухаммад в своем инстаграме сделал прогноз на поединок Дамир Исмагулова против Гранта Доусона.

В публикации на своей странице в социальной сети Мухаммад Белал опубликовал постер турнира, обведя своих фаворитов, в числе которых оказался и Исмагулов

Бой Исмагулова состоится утром второго июля по времени Астаны.

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