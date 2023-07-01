Расклады на бой Исмагулова с Доусоном дали в Olimpbet

Ранним воскресным утром по времени Астаны мы станем свидетелями турнира UFC on ESPN. Какие шансы есть у «Казаха» против дышащего ему в спину американца?

Грант Доусон только недавно вошел в топ-15 сильнейших представителей легкого веса. Дамир Исмагулов находится на 12-ой позиции, а в случае победы приблизится к первой десятке. Поражение может поставить крест на амбициях обоих бойцов в промоушене Даны Уайта.

«Казах» – бывший чемпион в M- 1 Global и Alash Pride FC – одержал 19 побед подряд, но внушительная серия оборвалась 17 декабря после поединка с Арманом Царукяном.

Высокие навыки Исмагулова не поддаются сомнениям – он вынослив, одновременно хорош в стойке и в партере. Однако не каждый может в короткий срок оправиться после болезненных поражений. Этот факт вызывает опасение у фанатов. Сам Дамир спокоен и утверждает, что внутри него до сих пор есть зверь, который еще не вышел.

Грант Доусон не является таким же разносторонним бойцом, но уже давно на примете у экспертов – 8 схваток в UFC без поражений говорят сами за себя. Он обладает нетипичным для американских бойцов стилем, за карьеру одержал уже 13 побед с помощью болевых приемов.

Грант может затянуть Дамира в партер и тем самым нивелировать его преимущество в ударной технике. Но в прошлых своих выступлениях «Казах» не раз показывал отличную защиту от тейкдаунов. Кроме того, он и сам способен перевести практически любого соперника.

Бойцы хорошо знакомы друг с другом по тренировкам, а значит не стоит ждать быстрого завершения. Основным фактором станет тактика – Дамир провел нетипичный для себя лагерь подготовки в Москве и наверняка удивит зрителей.

Одинаково сильные, но разные по стилю – неудивительно, что аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet не видят здесь однозначного фаворита: коэффициент на победу Исмагулова – 1.73, на победу Доусона – 2.2.

Также любителям ММА стоит обратить внимание на главное событие этого турнира: опытный средневес Шон Стриклэнд сразится с резко взлетевшим в топы Абусупияном Магомедовым: П1 – 1.61, П2 – 2.32.

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