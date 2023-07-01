Василевский о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат получит хорошую проверку своих амбиций»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о поединке в полусреднем дивизионе UFC между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом.

«Шавкат очень уверенно двигается в UFC. Есть все предпосылки, что он может далеко пойти, в том числе стать чемпионом. Если он этого добьется, я не удивлюсь. Что касается Гастелума, то раньше он был очень крутым бойцом с хорошей борьбой. Возможно, в последнее время он выступал не так ярко, но имя и статус у него остались. В его лице Шавкат получит хорошую проверку своих амбиций, а если ее пройдет, то сделает заявку как претендент на титул», – сказал Василевский.

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов проведет бой с американцем мексиканского происхождения Келвином Гастелумом в со-главном событии турнира UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе 16 сентября.

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