Чемпион АСА Слипенко о бое Резников – Вартанян: «Тактические Артем будет забирать раунды за счет борьбы»

Чемпион АСА Виталий Слипенко поделился своим мнением о финале гран-при лиги Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Бой продлится все 5 раундов. Резникову сложно будет засабмитить, тактически будет забирать раунды за счет борьбы, а тут уже насколько хватит физики на всю дистанцию. А у Эдуарда вариант победы – удосрочить. Очень интересное противостояние. Парням удачи!»

Бой состоится в Сочи 16 июня.

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