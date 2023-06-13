Боец АСА Шайхаев о финале гран-при: «Вартанян одержит досрочную победу»
Российский боец АСА Дауд Шайхаев о финале гран-при лиги в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян:
«Чисто мое мнение – Вартанян одержит досрочную победу в этом бою».
Финал гран-при пройдет 16 июня в Сочи.
«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса
«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи
💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC
Комментарии