Чемпион АСА Сулейманов о финале гран-при: «Для Резникова победа будет триумфом в карьере»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Алихан Сулейманов (чемпион полулегкого дивизиона АСА) о финале Гран-При в легком весе:

«Нас ждёт очень интересный бой. Вартанян сильнее и мощнее всех его бывших соперников. Очень разносторонний и умный боец. Резников тоже умеет думать по ходу поединка и набирает обороты. Для Резникова победа над Эдуардом будет триумфом его карьере. Мое мнение 50:50 и в любом случае все увидим в бою»

Бой состоится на турнире АСА в Сочи 16 июня.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий