Чемпион АСА Сулейманов о финале гран-при: «Для Резникова победа будет триумфом в карьере»

Алихан Сулейманов (чемпион полулегкого дивизиона АСА) о финале Гран-При в легком весе:

«Нас ждёт очень интересный бой. Вартанян сильнее и мощнее всех его бывших соперников. Очень разносторонний и умный боец. Резников тоже умеет думать по ходу поединка и набирает обороты. Для Резникова победа над Эдуардом будет триумфом его карьере. Мое мнение 50:50 и в любом случае все увидим в бою»

Бой состоится на турнире АСА в Сочи 16 июня.