Игорь Свирид о бое Резников – Вартанян: «Борьба Резникова намного сильнее»

Бывший чемпион ACB и One Championship в среднем весе казахстанец Игорь Свирид (18-11) поделилсямнением о финальном поединке Гран-при АСА в легком весе между Артемом Резниковым из Казахстана и Эдуардом Вартаняном:

«Буду всей душой и телом болеть за Артема. Уверен, что он выиграет этот бой. Борьба у Резникова намного сильнее, чем у Вартаняна. Зная «физику» Артема, зная его огромный опыт и его борьбу, думаю, что победа будет за Резниковым. Да, Вартанян неплохо бьет, неплохо чувствует дистанцию — но Артем должен победить»

Финальный поединок Гран-при АСА в легком весе должен пройти 16 июня в Сочи.

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