Али Багов о финале гран-при АСА: «Будет зрелищный бой»

Али Багов дал прогноз на финал гран-при АСА Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Мой прогноз: 60 на 40 в пользу Вартаняна. Оба мощные. Будет зрелищный бой»

Поединок возглавит турнир лиги АСА в Сочи.

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