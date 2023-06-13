Чемпион UFC оценил перспективы уроженца казахстана: «Он хорош, но не топ»

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев оценил перспективы уроженца Казахстана Рафаэля Физиева:

«Физиев хорош, но он не топового уровня. Топ-5 – это его максимум. Он никогда не будет в топ-3. Физиев хороший ударник, но еще никто не проверил его борьбу, и человек с хорошей борьбой может его финишировать. Этот парень пришел из муай-тай, у него хороший бокс, он умет бить ногами, но это не бои в стойке – если кто-то переведет его вниз, у него будут большие проблемы».

Физиев родился в Кордае, но позже с родителями переехал жить в Кыргызстан.

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC