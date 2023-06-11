Ильяс Хамзин про возможный реванш Оливейра – Махачев: «У бразильца есть предыстория, поэтому реванш реален»

Ильяс Хамзин оценил вероятность реванша между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейра, который финишировал в первом раунде Бенейла Дариуша:

«Оливейра хочет вернуть пояс, и сегодня он показал и доказал, что он настроен серьёзно. У него есть хорошая предыстория с Исламом, поэтому реванш вполне реальный вариант для UFC».

Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.

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