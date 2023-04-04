Рахмонов про бой с Махачевым: «Если Ислам перейдет в наш вес, я не откажусь»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов на встрече с фанатами в Актау ответил на вопрос о возможном бое с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Если Ислам перейдет в наш вес, я буду чемпионом и он захочет драться, то, конечно, я не откажусь. Но сейчас он в другом весе. Поэтому только время покажет», – сказал Рахмонов.

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2 комментария

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Тосканский_Виноградник
Не, брат, ген осторожности ему не позволит
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Дмитрий Терзи
Бой с Алексом В. показал, что против физически крепкого соперника у Ислама нет такого преимущества как в легком весе.
Нечего Исламу делать в полусреднем весе. И в легком весе много интересных вызовов и денежных поединков
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