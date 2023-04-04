Рахмонов про бой с Махачевым: «Если Ислам перейдет в наш вес, я не откажусь»

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов на встрече с фанатами в Актау ответил на вопрос о возможном бое с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Если Ислам перейдет в наш вес, я буду чемпионом и он захочет драться, то, конечно, я не откажусь. Но сейчас он в другом весе. Поэтому только время покажет», – сказал Рахмонов.

«Самый слабый казах в Казахстане – это я». Отсидевший представитель кокпара Галым ТТ может подраться с Дациком

«До 14 лет казахский знала лучше, чем русский». Ирина Алексеева уехала из Казахстана ради спорта, имела проблемы с WADA, а теперь рвется в UFC