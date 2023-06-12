Резников о бое Махачев – Оливейра: «Ислам опять морально его переедет»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников ставит на Ислама Махачева в возможном бою Махачев – Оливейра.

«Смысл в реванше есть, но мне кажется, что Ислам опять морально его переедет. Я считаю, что Оливейра сломался морально. Я не думаю, что он физически слабее или что-то. Ислам получше чуть-чуть, но там должен был быть тяжелый бой. Я даже не понял, как он постучал. Ислам только взял его – он сразу сдался. Это показывает, что он морально был не готов.

Может ли Оливейра вернуться после такой победы? Я сомневаюсь. Ислам, наверное, для него какой-то криптонит. Я очень хотел этот бой посмотреть. Но после первого поединка второй не особо интересен. Мне кажется, будет то же самое», – отметил Резников.

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