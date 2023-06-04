Хайме Мунгуйя о вероятности боя с Головкиным: «Кто знает, что он там думает на этот раз»

Теги Геннадий Головкин бокс Хайме Мунгуйя Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Мексиканский боксер Хайме Мунгуйя (41-0, 33 КО) рассказал о срыве боя с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

— В 2018 году ты хотел подраться с Головкиным, но комиссия не утвердила этот бой, посчитав, что ты для него пока не готов. Сейчас ты по-прежнему хочешь подраться с ним, но не получаешь ответа?

— Кто знает, что он там думает на этот раз. У нас были переговоры, но они отвечали «на следующей неделе», потом опять «на следующей неделе», и снова «на следующей неделе»... И так прошел месяц, после чего Фернандо [Бельтран, промоутер Мунгии — прим.] сказал: «Нет, я не дурак столько ждать!». И мы решили устроить бой с Деревянченко, – рассказал мексиканец.

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