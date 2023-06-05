Головкин вошел в топ-5 рейтинга BoxRec

Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял пятое место в рейтинге боксеров, независимо от весовой категории по версии BoxRec.

Рейтинг pound-for-pound по версии BoxRec

1) Сауль Альварес (Мексика);

2) Дмитрий Бивол (Россия);

3) Теренс Кроуфорд (США);

4) Наоя Иноуэ (Япония);

5) Геннадий Головкин (Казахстан);

6) Джервонта Дэвис (США);

7) Шакур Стивенсон (США);

8) Девин Хэйни (США);

9) Реджис Прогре (США);

10) Хуан Франсиско Эстрада (Мексика);

На счету Головкина 42 победы, ничья и два поражения в профессиональном боксе.

41-летний казахстанец последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу.

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