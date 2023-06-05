Головкин вошел в топ-5 рейтинга BoxRec
Казахстанский боксер Геннадий Головкин занял пятое место в рейтинге боксеров, независимо от весовой категории по версии BoxRec.
Рейтинг pound-for-pound по версии BoxRec
1) Сауль Альварес (Мексика);
2) Дмитрий Бивол (Россия);
3) Теренс Кроуфорд (США);
4) Наоя Иноуэ (Япония);
5) Геннадий Головкин (Казахстан);
6) Джервонта Дэвис (США);
7) Шакур Стивенсон (США);
8) Девин Хэйни (США);
9) Реджис Прогре (США);
10) Хуан Франсиско Эстрада (Мексика);
На счету Головкина 42 победы, ничья и два поражения в профессиональном боксе.
41-летний казахстанец последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу.
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