Оскар Де Ла Хойя: «Я не знаю, закончил ли GGG карьеру, но Мунгуйя хочет с ним биться»

Оскар Де Ла Хойя, промоутер непобежденного мексиканского средневеса Хайме Мунгуйя, сообщил, что после боя с Сергеем Деревянченко хочет свести подопечного с Геннадием Головкиным.

«Бой с Дэвидом Бенавидесом – отличный поединок для Мунгуйя. Хайме – любимчик фанатов, он всегда устраивает отличные шоу, всегда дерется. Он желает биться с самыми лучшими. WBC на протяжении двух лет держит титул в заложниках. Это несправедливо для бокса, Хайме и того, кто стоит следующим в очереди.

Хайме хочет драться со всеми. Он желает подраться с Головкиным. Я не знаю, закончил ли Геннадий карьеру, но Мунгуйя хочет с ним биться. Почему бы не устроить этот бой? Он нужен обоим парням, они оба этого хотят. Так почему не сделать этот поединок? Однако, конечно же, первым делом бой 10 июня в прямом эфире на DAZN. Это будет отличный, увлекательный кард. Не могу дождаться», – сказал Де Ла Хойя в интервью Fight Hub TV.

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