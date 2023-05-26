Рахмонова нокаутировал Карыгину во втором раунде

Родная сестра Шавката Рахмонова Сора сумела нокаутировать чемпиона NAIZA Валерия Карыгину во втором раунде.

Эта победа стала третьей подряд для Соры в профи.

Ранее президент лиги заявлял, что от этого боя будет завесить будущее Рахмоновой в UFC.

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