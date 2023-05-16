Тренер DAR Team о спаррингах Рахмонова в Осетии: «Планируем работу с олимпийским чемпионом Сидаковым, сейчас работает с двукратным чемпионом мира»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Тренер команды DAR Team Эдуард Базров о сборах команды в Осетии:

«Сборы идут по плану, все хорошо. Здесь очень серьезные спарринг-партнеры, призеры России, Мира по борьбе. С нами в зале работает олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, запланировали с ним совместную работу с Шавкатом. Сейчас Шавкат работает с двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы по молодежи Аланом Багаевым. Саид работает с чемпионом России, заслуженным мастером спорта Кахабером Хубежты. Здесь также сборная Азербайджана по борьбе сейчас тренируется с нами. Все работают с борцами, которые на порядок выше, сильнее в борьбе. Но мы не только боремся, сегодня у нас тренировка по ММА, в пятницу – по боксу. Стараемся комбинировать. 70%, конечно, на борьбу, но не забываем и остальные направления»

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