Сора Рахмонова о готовности к UFC: «Физически я готова, теперь нужно подойти морально готовой»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Сестра Шавката Рахмонова Сора ответила на вопрос о готовности к контракту с UFC:

«Я готова физически, теперь нужно подойти готовой морально. Мне надо быть уверенной в себе перед боем с Карыгиной. Если я буду уверена, то выиграю любую соперницу. Я понимаю, что есть давление из-за того, что я сестренка Шавката. У меня большая ответственность, нужно не опозориться, эта мысль всегда со мной»

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