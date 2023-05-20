Сора Рахмонова о готовности к UFC: «Физически я готова, теперь нужно подойти морально готовой»

Сестра Шавката Рахмонова Сора ответила на вопрос о готовности к контракту с UFC:

«Я готова физически, теперь нужно подойти готовой морально. Мне надо быть уверенной в себе перед боем с Карыгиной. Если я буду уверена, то выиграю любую соперницу. Я понимаю, что есть давление из-за того, что я сестренка Шавката. У меня большая ответственность, нужно не опозориться, эта мысль всегда со мной»

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