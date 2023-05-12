Сора Рахмонова о подготовке: «Стою в спаррингах с парнями, у них хорошая техника, девчонки же идут рубиться»
Сестра Шавката Рахмонова Сора рассказала о подготовке к бою с Валерией Карыгиной:
«Очень хороший настрой. Я заряжена, голодная, буду биться до конца. Самой главное победить. У меня в основном спарринг-партнеры – парни, они физически сильнее, девушки работают по-другому. У парней хорошая техника, а девчонки всегда готовы чисто зарубиться»
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