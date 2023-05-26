Аян Турсын: «Хочу быть первой спортсменкой из Казахстана, кто привезет титул UFC»
Казахстанский боец женского ростера Аян Турсын озвучила цели на карьеру:
«Моя главная цель – завоевать чемпионский титул UFC, став первой спортсменкой из Казахстана, кто привезет титул этого промоушена. Но главная цель сейчас – стать чемпионкой лиги OCTAGON».
Свой очередной бой в ММА Аян проведет уже завтра 27 мая.
Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки
У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры
Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо
Комментарии