Аян Турсын: «Хочу быть первой спортсменкой из Казахстана, кто привезет титул UFC»

Казахстанский боец женского ростера Аян Турсын озвучила цели на карьеру:

«Моя главная цель – завоевать чемпионский титул UFC, став первой спортсменкой из Казахстана, кто привезет титул этого промоушена. Но главная цель сейчас – стать чемпионкой лиги OCTAGON».

Свой очередной бой в ММА Аян проведет уже завтра 27 мая.

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