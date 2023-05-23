Болат Жумадилов: «Ташкенбай добился успеха благодаря труду и таланту»

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Чемпион мира-1999 года и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Болат Жумадилов рассказал, о сильных сторонах казахстанского боксера Санжара Ташкенбая.

«Санжар – молодец. Он наша ласточка. Ташкенбай добился такого успеха в Ташкенте, благодаря труду и таланту. Считаю, что соперничество в сборной с таким опытным боксером, как Темиртас Жусупов позволило ему вырасти в мастерстве и стать чемпионом мира. В одно время мы присвоили себе вес до 69 килограммов, потом стали называть его «казахским».

Зачем такие громкие слова? Казахский или не казахский вес, дело не в этом. Азиаты всегда доминировали в этом весе. Санжар тоже очень хорошо выступил в Ташкенте. У него природные данные хорошие, отлично сложен, и нервная система устойчивая. Он умный парень. Молодец», – заявил Жумадилов.

Напомним, Санжар Ташкенбай завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Ташкенте. 

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