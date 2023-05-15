Дмитрий Пирог о срыве боя с Головкиным: «У меня была травма позвоночника»

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Бывший чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог заявил, что не смог подраться с Геннадием Головкиным, так как в последний момент о себе напомнила старая травма.

«Я не подписал контракт на бой. У меня была травма позвоночника. Эта старая травма, она проявила себя еще в 15 лет. Я вернулся с первенства страны, и потом мне день за днем было тяжело подниматься с кровати. Даже в школу идти было тяжело – скрутило сильно. Не знаю, что за срыв, но в итоге меня привезли к костоправу в Краснодаре, и он меня восстановил. Потом я аккуратненько работал, думал, что у меня все нормально, ничего нет.

А потом с большими нагрузками, когда бил кувалду, сорвал, и повторилась та же история, что и в 15 лет, хотя перерыв какой был. А потом подготовка – просто срывы. Конечно, я уже начал готовиться к бою. Я сказал «да», а дальше переговоры вели представители», – сказал Пирог.

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