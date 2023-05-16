Кособуцкий вошел в ТОП-15 боксеров рейтинга WBO
Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтинга бойцов во всех весовых категориях.
В супертяжелом весе Жан Кособуцкий вошел в топ-15 под 13-м номером. Первую тройку составляют американец Энди Руис, Энтони Джошуа из Великобритании и кубинский спортсмен Фрэнк Санчес. Чемпион мира WBO в этом дивизионе — Александр Усик из Украины.
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