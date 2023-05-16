Кособуцкий вошел в ТОП-15 боксеров рейтинга WBO

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жан Кособуцкий Спорт Казахстана

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтинга бойцов во всех весовых категориях.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий вошел в топ-15 под 13-м номером. Первую тройку составляют американец Энди Руис, Энтони Джошуа из Великобритании и кубинский спортсмен Фрэнк Санчес. Чемпион мира WBO в этом дивизионе — Александр Усик из Украины.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий