Кособуцкий вошел в ТОП-15 боксеров рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтинга бойцов во всех весовых категориях.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий вошел в топ-15 под 13-м номером. Первую тройку составляют американец Энди Руис, Энтони Джошуа из Великобритании и кубинский спортсмен Фрэнк Санчес. Чемпион мира WBO в этом дивизионе — Александр Усик из Украины.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая