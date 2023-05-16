Промоутер Владимир Хрюнов: «Нет сомнений, что Шымбергенов — будущий чемпион мира в профессионалах»

Теги Владимир Хрюнов бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал выступления казахстанского боксера Асланбека Шымбергенова на ЧМ в Ташкенте.

«Отмечу капитана команды Асланбека Шымбергенова. В финале он с большим запасом победил своего соперника. У меня нет сомнений, что он — будущий чемпион мира в профессионалах. Я бы назвал его боксером из будущего. Также выделю Нурбека Оралбая. Он тоже большой мастер своего дела», — сказал Хрюнов.

Асланбек Шымбергенов выиграл золото в весе до 71 кг на ЧМ в Ташкенте.

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