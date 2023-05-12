Дамир Исмагулов о ближайшем бое: «Долги нужно возвращать!»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC Дамир Исмагулов о назначении боя с  Грантом Доусоном:

«Возвращаемся на UFC Fight Night — первого июля. Соперник из топ-15. Очередной вызов! Все или ничего, как говорится, у нас долги нужно возвращать! Бой за мое будущее. Шанс доказать, что я могу биться с борцами, когда я готов на 100%! Let’s go!».

Доусон в UFC идет без поражений, в 8 боях одержав 7 побед и один поединок завершился ничьей.

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий