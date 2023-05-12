Дамир Исмагулов о ближайшем бое: «Долги нужно возвращать!»

Боец UFC Дамир Исмагулов о назначении боя с Грантом Доусоном:

«Возвращаемся на UFC Fight Night — первого июля. Соперник из топ-15. Очередной вызов! Все или ничего, как говорится, у нас долги нужно возвращать! Бой за мое будущее. Шанс доказать, что я могу биться с борцами, когда я готов на 100%! Let’s go!».

Доусон в UFC идет без поражений, в 8 боях одержав 7 побед и один поединок завершился ничьей.

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Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC