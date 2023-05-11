Сагиндык Мекеев про Исмагулова: «Он был грозой Кавказа»

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Казахстанский тренер, один из основателей казахстанского ММА Сагиндык Мекеев про бойца UFC Дамира Исмагулова:

«Дамир был грозой Кавказа, он выиграл в Кубке России трех дагестанцев и двух чеченцев. Мы все понимает, кто доминирует в Кубке России. Он работал над собой всегда, рос, как спортсмен. Что нравится, он трудоголик, он никогда не отсиживался, всегда работал»

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