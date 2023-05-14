Сколько заработали казахстанские боксеры за медали ЧМ-2023 в Ташкенте

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Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате мира-2023 в Ташкенте — четыре золотые и одну серебряную.

За эти награды казахстанские боксеры получат призовые от Международной ассоциации бокса (IBA): золото оценивается в 200 000 долларов, серебро — в 100 000 долларов. Также чемпионов премирует и Федерация бокса Казахстана — победителям турнира дополнительно выплатят еще по 100 000 долларов. Таким образом, суммарно победители и призеры турнира в составе сборной Казахстана заработали 1 300 000 долларов.

Напомним, чемпионами мира у Казахстана стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), серебряным призером — Дулат Бекбауов (67 кг). 

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