Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о ЧМ в Ташкенте : «Четверо чемпионов мира – казахи!»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал выступление казахстанских боксеров на ЧМ по боксу в Ташкенте.

«С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира – казахи!» – отметил Токаев.

В Ташкенте Казахстан завоевал четыре золотых и одну серебряную медаль.

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