Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о ЧМ в Ташкенте : «Четверо чемпионов мира – казахи!»

Теги сборная Казахстана Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал выступление казахстанских боксеров на ЧМ по боксу в Ташкенте.

«С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира – казахи!» – отметил Токаев.

В Ташкенте Казахстан завоевал четыре золотых и одну серебряную медаль.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

Есть первое золото у Казахстана на ЧМ по боксу🔥 Санжар Ташкенбай разобрал боксера из Грузии, у Бекбауова – серебро

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий