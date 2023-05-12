Хамзин и Бакытжанулы перевесили своих оппонентов

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Прошла официальная процедура взвешивания перед турниром RCC15.

В со-главном бою турнира выступит Ильяс Хамзин, показавший на весах 77,45 кг, его соперник оказался на 300 грамм легче. Вес бразильца Келли Магнуса составил 77,14.

Также в главном карде выступит Асылжан Бакытжанулы, показавший 97,95 кг на взвешивании. Его соперник Арсений Смирнов оказался на 200 грамм легче – 97,75.

А откроет турнир еще один казахстанец – Богдан Пшебельский, показавший на весах 77,55 кг. Его соперник Александр Новиков – 77,25.

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