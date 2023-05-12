Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу. Пятеро казахстанцев прошли в финал

В Ташкенте (Узбекистан) завершился одиннадцатый соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали пятеро спортсменов из Казахстана.

До 48 кг. Санжар Ташкенбай победил Эдмонда Худояна из России. В финале соперником Санжара будет представитель Грузии Сахил Алахвердови.

До 54 кг. Махмуд Сабырхан оказался сильнее Йосвани Вейтия из Кубы. В финале Махмуд встретится с узбекистанцем Ойбеком Джураеым.

До 67 кг. Дулат Бекбауов победил Лаша Гурули (Грузия). За золотые медали Дулат сойдется в битве с Асадхуджей Муйдинхуджаевым (Узбекистан).

До 71 кг. Асланбек Шымбергенов одолел Нишанта Дев (Индия). В финале соперником казахстанца будет Саиджамшид Джафаров, хозяин ЧМ.

До 80 кг. Нурбек Оралбай прошел Имама Хатаева (Россия). В финальном поединке Нурбек встретится с этническим казахом Токтарбеком Танатканом, представляющим Китай.

Финалы состоятся 13-14 мая.

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