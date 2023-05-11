Выступающий за Бахрейн Азат Махметов: «Я не отказывался от гражданства Казахстана»

Боксер из Казахстана Азат Махметов, выступавший на ЧМ по боксу под флагом Бахрейна, прокомментировал бои в Ташкенте и рассказал о выступлении за сборную.

В столице Узбекистана Махметов победил неоднократного чемпиона Италии Камиоло и проиграл кубинцу Эрислану Ромеро.

– С решением судей не согласен до сих пор. Я бой с кубинцем пересмотрел, наверное, раз десять! Не вижу я его победы. Выложился максимально, сделал все, что мог. Но раунды судьи отдавали ему.

– Что почувствовали после оглашения результата? Опустошение, злость?

– Нет. Я знаю, что проделал хорошую работу, набираю форму. Главная цель в этом году у меня – Азиатские игры, где будут разыгрываться именные лицензии на Олимпиаду. Их будут давать тем, кто попадет в тройку призеров. Конкуренция будет страшной: легкие веса в Азии всегда очень сильные. В моей категории и бывшие чемпионы мира Сакен Бибосынов и японец Цубои, и олимпийский чемпион Дусматов, и индус Дипак. Готовиться надо всерьез!

– Казахстанские болельщики вас поддержали?

– Да. «Бахрейн» они, конечно, не кричали, но было ощущение, что я боксирую дома, в Казахстане. Поддержка оказалась фантастической, за что им большое спасибо. Завершив выступление, я сам стал болельщиком сборной Казахстана: срываю горло во время боев, переживаю очень сильно!

– Вы стали выступать за Бахрейн. Как это произошло?

– Про меня пишут, что я был чемпионом Казахстана по молодежи. Это правда, но не вся. Я был чемпионом страны по «мужикам», причем дважды.

– Не жалко было отказываться от гражданства Казахстана?

– А я и не отказался. У меня только смена спортивного гражданства, резидентство Бахрейна. Но паспорт казахстанский!

– Тренер Ильина Ержас Болтаев, которого в свое время фактически выдавили из Казахстана и который помог Узбекистану обрести олимпийского чемпиона Джураева, рассказал мне, что ему было непросто надеть форму другой страны. А вам?

– Я считаю, что главное то, что в душе. А в ней я – казах. Казахстан моя родина. Моя семья, дети живут здесь. Я благодарен Бахрейну, что мне там дали возможность тренироваться и продлили мою спортивную жизнь. Поэтому я выхожу на ринг и делаю свое дело.

– Как будете себя вести, если будет бой с казахстанцем?

– Я с ребятами из сборной постоянно бился на спаррингах. Потом мы замечательно общались. Не вижу причин, чтобы что-то изменилось. Несмотря на нашу конкуренцию, все мы хорошие друзья, которых я уважаю.

– Что скажете про вылет Сакена Бибосынова?

– Бой был близкий. Это мое мнение. Индус Дипак смог навязать свою тактику. В такой ситуации судьи могут принять любое решение.

– Бибосынов заявил, что только недавно оправился от операции.

– Я этого не знал. Видимо, это сказалось. Потому что пиковый Сакен Бибосынов – боксер невероятный, – отметил Махметов.

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