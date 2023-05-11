Казахстан уступает Узбекистану, Кубе и России по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу

Казахстан занял четвертое место по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу, проходящем в Ташкенте.

УЧАСТНИКИ 1/2 ФИНАЛА ПО СТРАНАМ:

9 – Узбекистан

6 – Куба, Россия

5 – Казахстан

3 – Грузия, Франция, Испания, Индия

2 – Армения, Монголия, Бразилия, Азербайджан

1 – Иордания, Кыргызстан, Китай, Мексика, Италия, Таджикистан

Все полуфиналы пройдут 12 мая. Финалы состоятся 13 и 14 мая.

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