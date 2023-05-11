Казахстан уступает Узбекистану, Кубе и России по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу
Казахстан занял четвертое место по количеству полуфиналистов на ЧМ по боксу, проходящем в Ташкенте.
УЧАСТНИКИ 1/2 ФИНАЛА ПО СТРАНАМ:
9 – Узбекистан
6 – Куба, Россия
5 – Казахстан
3 – Грузия, Франция, Испания, Индия
2 – Армения, Монголия, Бразилия, Азербайджан
1 – Иордания, Кыргызстан, Китай, Мексика, Италия, Таджикистан
Все полуфиналы пройдут 12 мая. Финалы состоятся 13 и 14 мая.
Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи
Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»
Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»
Комментарии