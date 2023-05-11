Кункабаев о поражении Джалолову: «Тактика тренеров пошла немного не по плану»

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев прокомментировал четвертьфинальный бой на чемпионате мира в Ташкенте против Баходира Джалолова.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддерживали, а также тренерам. Бой был непростой, как сами видели. Он мой давний соперник. Тактика тренеров пошла немного не по плану. Будем работать над ошибками, вернемся сильнее и поднимем наш флаг. Я верю в это. Поддержите нас в победах и поражениях. Остальным ребятам хочу пожелать удачи и вернуться домой с золотой медалью», — сказал Кункабаев.

Отметим, что поединок завершился победой Джалолова единогласным решением судей.

Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи

Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»