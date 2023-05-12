Назван гонорар Жанибека Алимханулы за защиту титула чемпиона мира

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Известный американский журналист инсайдер Дэн Рафаэль высказался о гонораре чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Жанибека Алимханулы, который тот получит за защиту титула против канадца Стивена Батлера.

«Никаких шансов, что Батлер заработает так много. Я узнаю их гонорары в комиссии штата Калифорния. Жанибек, как чемпион, возможно, заработает 500 тысяч», – ответил Рафаэль.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, утром по казахстанскому времени боксеры проведут бой в Стоктоне (Калифорния, США).  Поединок будет рассчитан на 12 раундов. 

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