Жанибек Алимханулы: «Андраде и Мунгуйя – конченые трусы»

Теги WBO Деметриус Андраде бокс Хайме Мунгуйя Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал предстоящий бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО) и рассказал о соперниках, которые избежали боя с ним.

«Все мое уважение Стивену Батлеру за это, что принял этот бой. В дивизионе, полном трусов, Батлер показал себя настоящим воином. Я знаю, что он выйдет драться, и мы подарим фанам отличное шоу.

Деметриус Андраде отказался от титула, чтобы избежать боя со мной. Убежал на 4 кг выше. Он конченый трус, вот кто он. Хайме Мунгуйя отказался от титульного шанса, чтобы драться с соперниками послабее. Они оба трусы, а я теперь чемпион.

Я вызывал всех других чемпионов среднего веса, но никто не ответил. Никто, кроме Батлера. Я дерусь в субботу, чтобы доказать свою точку зрения. Я нокаутирую Батлера, и сделаю это ярко.

Сейчас средний дивизион проходит через меня. Я здесь надолго. И пока другие чемпионы будут продолжать избегать боя, я буду сражаться с лучшими и нокаутирую всех, кто встанет у меня на пути», — пообещал Жанибек.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула WBO. 

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