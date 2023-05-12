Алимханулы о бое с Батлером: «Он не то что не уронит меня, он до меня дотронуться не сможет»

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО).

«Я в боксе не просто для защиты пояса, моя цель – объединить пояса. В субботу меня ждет легкая победа! В прошлый раз мне пришлось пройти все 12 раундов, значит – что-то было не так. Мы внесли изменения. У меня сменился тренер по физподготовке, который здорово мне помог. Хороший лагерь, я очень доволен работой с Бадди Макгиртом.

Чтобы расти как боксеру, тебе нужно что-то менять. Я хочу боев с Ларой и с Чарло, я хочу прогрессировать как боксер, поэтому мне нужно работать с лучшими тренерами. Это мотивирует меня.

Батлер угрожает уронить меня? Я уважаю его как боксера, он говорит то, что у него на уме, что в его фокусе. Но в ринге я ему покажу! Он не то что не уронит меня, он до меня дотронуться не сможет!»

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула.

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