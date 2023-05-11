Чемпион WBO Алимханулы : «С казахским стилем вы можете боксировать как первым, так и вторым номером»

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы объяснил, в чем заключается секрет «казахского стиля бокса», который он всячески старается популяризировать в мире.

— С казахским стилем вы можете боксировать как первым, так и вторым номером. Контратаковать и драться на ближней дистанции. Все это я демонстрирую в ринге. Мы называем это «казахским стилем». В ринге на протяжении 12 раундов я показываю разные стили, в этом и заключается наш казахский стиль, — сказал Жанибек.

Напомним, что утром 14 мая Жанибек Алимханулы проведет поединок с канадцем Стивеном Батлером в Стоктоне, штат Калифорния, США. Это будет его вторая защита титула.

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