Стивен Батлер о бое с Алимханулы: «Я нокаутирую его. Он сделал большую ошибку, выбрав меня»

Канадец Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) прокомментировал предстоящий поединок против казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО).

«Я готов на все 100 процентов. Спасибо моей команде и Жанибеку за эту возможность, но он сделал большую ошибку, выбрав меня. Я нокаутирую его, я хочу этот пояс. Я в боксе с 11 лет, сейчас мне 27 – весь свой опыт я оставлю в ринге, чтобы шокировать мир.

Вас всех ждет большой сюрприз. Алимханулы ошибается, когда думает, что уже побил меня. Я для него самый большой бой, я его уроню, запомните мои слова!

Я никого не боюсь. Всю жизнь я принимаю риски, подобные этому бою. Жанибек – классный боксер, только уважение ему. Но я всю жизнь усердно работал для такого боя. Я верю в себя, в меня верит моя команда, но в ринг я покажу чего стою, и вы запомните мое имя!» – сказал канедец.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула WBO.

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