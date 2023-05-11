Джефф Нил о реванше с Рахмоновым: «Если бы он стал чемпионом, мы с ним встретились, была бы большая битва»

Американец Джефф Нил о поражении от Рахмонова и реванше:

«Мы дрались в открытом бою. Он меня финишировал за 10 секунд до окончания. Я проиграл этот бой на 100%. Так что это навсегда останется в моем сознании. Если бы он стал чемпионом и мы снова встретились, это была бы еще одна большая битва»

Рахмонов в последнем бою задушил Нила в стойке, одержав свою 17 досрочную победу.

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