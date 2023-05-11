Стали известны соперники казахстанских боксеров в полуфинале ЧМ в Ташкенте
Стали известны все соперники казахстанцев по полуфинальным поединкам чемпионата мира по боксу в Ташкенте.
До 48 кг. Санжар Ташкенбай – Эдмонд Худоян (Россия)
До 54 кг. Махмуд Сабырхан – Йосвани Вейтия (Куба)
До 67 кг. Дулат Бекбауов – Лаша Гурули (Грузия)
До 71 кг. Асланбек Шымбергенов – Нишант Дев (Индия)
До 80 кг. Нурбек Оралбай – Имам Хатаев (Россия)
Полуфинальные бои состоятся 12 мая, финалы – 13-14 мая.
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