Стали известны соперники казахстанских боксеров в полуфинале ЧМ в Ташкенте

Стали известны все соперники казахстанцев по полуфинальным поединкам чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

До 48 кг. Санжар Ташкенбай – Эдмонд Худоян (Россия)

До 54 кг. Махмуд Сабырхан – Йосвани Вейтия (Куба)

До 67 кг. Дулат Бекбауов – Лаша Гурули (Грузия)

До 71 кг. Асланбек Шымбергенов – Нишант Дев (Индия)

До 80 кг. Нурбек Оралбай – Имам Хатаев (Россия)

Полуфинальные бои состоятся 12 мая, финалы – 13-14 мая.

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